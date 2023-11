Ecco le scarpe a tema Uzumaki: una speciale collaborazione tra Naruto e Asics

Ancora una volta Naruto torna alla ribalta ma questa volta in una veste del tutto differente. Una delle serie di anime e manga più apprezzate al mondo sta per fare il suo debutto nel mondo della moda con il brand giapponese Asics.

Questa nuova collezione si chiamerà Naruto Shippuden x ASICS GEL-NYC e vedrà una delle scarpe da ginnastica più apprezzate dell'azienda ricevere un makeover speciale e, soprattutto, a tema Uzumaki. Le sneaker in questione sono disponibili alla visione in calce all'articolo presentano un design principalmente nero, con suole e lacci arancioni e neri che richiamano il look di Naruto.

Numerosi dettagli richiamano la serie di Naruto Shippuden durante l'arco di Pain, a cui l'azienda Asics rivela di aver preso spunto. Sono presenti anche varie iconografie dell'anime, fra cui il simbolo del clan Uzumaki, ricamato sulla linguetta insieme, e l'emblema del Villaggio della Foglia inciso sul metallo sotto i lacci.

Per questa meravigliosa collaborazione è stato ricreato un artwork speciale che vede Naruto indossare proprio le famose Asics Gel-NYC a tema. Nel caso foste interessati a questo paia di scarpe, arriveranno presso il rivenditore europeo Courir online l'11 dicembre. Al momento, ancora deve essere rilasciato il prezzo ufficiale di queste sneaker.

Tutti amano questa serie, ma vi ricordate quanti nemici ha ucciso Naruto Uzumaki nel corso dell'anime? La risposta vi stupirà!