Uno scatto ogni due secondi: ecco come un fotografo e 13 cosplayer sono diventati virali!

Il fotografo professionista Bygreenorg è recentemente diventato virale su tutte le principali piattaforme social grazie ad un meravigliosa clip di 25 secondi, con protagonisti 13 cosplayer vestiti a tema Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. La clip include, tra l'altro, degli esilaranti richiami alle pose de Le Bizzarre Avventure di JoJo.

Come potete vedere in calce, i 9 pilastri e la squadra di Tanjiro Kamado si sono fatti fotografare al Toguchi Cosplay Fest di Mosca, mettendo in scena un divertente siparietto. Il video ha raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni su Twitter, è primo nel subreddit di Demon Slayer ed è stato addirittura citato da alcuni siti di informazione esteri a tema anime e manga.

Sicuramente parte del successo è dovuto al tema del cosplay, ovvero i personaggi dell'opera di Koyoharu Gotouge. Il manga del resto è un successo straordinario con oltre 40 milioni di copie stampate e più di 25 vendute, numeri da far impallidire anche i grandi colossi dell'intrattenimento letterario giapponese. L'anime dall'altra parte non è da meno, come mostrano le 9 nomination agli Anime Awards 2020 e i recenti risultati conseguiti sui canali social.

