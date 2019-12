La scelta crudele di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld arriva su VVVVid

Ci è voluto parecchio, ma alla fine Alice e l'armata umana hanno resistito abbastanza da permettere agli spettatori di godere dell'arrivo di Asuna in Sword Art Online: Alicization - War of Underworld. L'episodio 9, "La spada e i pugni", ha visto infatti il ritorno dell'eroina protagonista di Sword Art Online.

Questa comparsa improvvisa non è stata ben accolta da tutti: Asuna ed Alice hanno dato vita a un duello che ha diviso i fan. Ma le ragazze di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld si sono poi calmate per il bene della vittoria in questa guerra. Dopo aver generato tensioni, Kirito è vittima di uno scambio tra le due fanciulle protagoniste, che iniziano a cavalcare insieme verso la battaglia.

Sword Art Online: Alicization - War of Underworld fa riprendere gli scontri interrottisi momentaneamente. Le armate del Dark Territory si sono preparate per superare il crepaccio creato da Asuna, ma la tattica causa diverse vittime. È così che gli umani sfruttano tutte le proprie forze, specie quella della cavalliera, per eliminare i nemici in modo rapido. "Una scelta crudele", undicesimo episodio di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, è disponibile dalle ore 21:00 sulla piattaforma streaming VVVVid, mentre giungerà doppiata in italiano il 28 dicembre su Amazon Prime Video.