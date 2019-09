La scelta di Pandora, ecco Il nuovo annuncio di J-Pop!

Dopo aver annunciato la line-up di uscite nel mese di settembre, l'editore J-Pop torna a parlare di nuove acquisizioni e manga che si aggiungono al catalogo italiano di fumetti direttamente dall'oriente. L'ultimo progetto arriva direttamente dalla Corea, intitolato La scelta di Pandora.

Con un comunicato stampa trasmesso dai propri canali, l'editore italiano rivela che dal prossimo 9 ottobre farà il suo debutto il nuovo manga coreano di Yudori. La scelta di Pandora è un'opera composta da due volumi da circa 345 pagine l'uno, proposto al pubblico al prezzo di 20 euro. Il webtoon drammatico, come è più correttamente definirlo per via del suo formato, è una storia intensa e non banale.

La storia si colloca negli Stati Uniti del XIX secolo, in cui la protagonista, Pandora, per metà asiatica, è in un rapporto conflittuale con il padre. Figlia di una prostituta, infatti, non ha notizie di come sia morta la madre e, nel tentativo di scoprire maggiori informazioni su di lei, prova persino a scoperchiarne la tomba. Il suo carattere indomabile e il rapporto con il padre saranno al centro di questa storia profonda e drammatica.

Nel frattempo che debutti il primo volume, che ne dite di dare un'occhiata agli ospiti dell'editore per la nuova edizione del Lucca Comics?