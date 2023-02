Una scena di Creed III omaggia Dragon Ball: gli anime che hanno ispirato il film di Jordan

Le prime recensioni di Creed III sono tutte positive. Con il terzo capitolo della trilogia, Michael B. Jordan pare aver fatto centro. Ma sapevate che alcune scene della pellicola che prosegue la saga di Rocky traggono ispirazione da alcune serie animate giapponesi?

Mesi addietro, Jordan aveva parlato di Creed e del collegamento con Hajime no Ippo. L'attore e regista non si è però solamente ispirato allo spokon sul pugilato di George Morikawa, ma anche ad altre celebri opere del medium da lui guardate nel corso della sua vita.

Michael B. Jordan non ha mai fatto mistero di essere un amante dell'industria anime e nel corso di un'intervista ha parlato di quali serie hanno influenzato il suo ultimo lavoro. Creed III trae ispirazione da Naruto, My Hero Academia e Megalobox, oltre che dal più famoso tra i classici. In calce all'articolo potete trovare l'estratto in questione.

Stando a quanto dichiarato da Jordan, che con Creed III debutta alla regia, una scena dello scontro di boxe tra Adonis Creed e Damian rende gloria a uno scambio di pugni tra Goku e Freezer in Dragon Ball Z. Nei cinema italiani Creed III debutterà il 2 marzo. Voi siete pronti a scoprire tutte le citazioni agli anime nascoste nel film?