Una scena di Dragon Ball Z: Kakarot mostra le somiglianze tra Crilin ed il maestro Muten

Disponibile di recente, il videogame Dragon Ball Z: Kakarot continua a fornire materiale di discussione e sfiziose chicche ai fan dell'opera del sensei Akira Toriyama. In una scena tratta dal gioco, vediamo delle strane similitudini tra Crilin ed il maestro Muten.

Allenatosi fin da bambino alla Kame House insieme a Goku per apprendere i segreti delle arti marziali (e per fare colpo sulle ragazze) Crilin ha passato moltissimo tempo con il vecchio eremita delle tartarughe, tanto forse da risultarne influenzato fin troppo. L'utente di Twitter Devil Artemis Animation ha scovato una clip dal gioco di Dragon Ball Z: Kakarot che accomuna allievo e maestro: la passione per le riviste sexy. Nel gioco, infatti, si può scorgere Crilin intento a dare uno sguardo attento ad una di queste riviste. La scena, ovviamente, non svela nessuna rivelazione importante o fondamentale, ma fa capire l'amore e la passione che gli sviluppatori nutrono per la serie arricchendola di piccole chicche che possono fare piacere agli appassionati di Dragon Ball Z. Fan service, ma di quello buono insomma.

Sempre nel videogame uscito per Bandai Namco, abbiamo appreso un particolare riguardante Piccolo che potrebbe essere sfuggito agli appassionati. Nel chiudere la news vi lasciamo con questa splendida fan art che fonde C-16 con Iron Man il super eroe della Marvel Comics