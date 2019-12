Una delle scene più emozionanti di Naruto rivive nell'opera d'arte di un fan

Rock Lee contro Gaara rimarrà uno scontro sensazionale e scolpito nella storia non solo dell'anime e manga Naruto, ma in tutto il mondo degli anime. La passione di Rock Lee che ha coinvolto spettatori e lettori in quella battaglia assurda e all'ultimo sangue contro il freddo Gaara non verrà dimenticata da nessuno, men che meno dai fan.

E proprio un appassionato di Naruto ha deciso di omaggiare quello scontro traendone una delle scene più epiche e rappresentandola su tela. Rock Lee arriva nella realtà grazie al disegno di Thedayones, che ha postato sul social Reddit una foto di lui con la tela in questione.

Come si vede dalla foto in calce, Rock Lee è protagonista assoluto di questa tela, con un disegno in bianco e nero su uno sfondo verde. Il personaggio sta attivando le Porte del Chakra per lanciare uno dei suoi attacchi più potenti: il Loto Posteriore. Questa scena diede vita a un intensissimo, seppur breve, scambio di colpi tra i due contendenti al titolo di chunin. Purtroppo, nonostante la passione messa, Rock Lee non fu in grado di vincere lo scontro. Cosa ne pensate di questo disegno?

Il franchise di Naruto sta proseguendo la sua vita con il sequel Boruto: Naruto Next Generations, il quale sta dando parecchio risalto al figlio Boruto Uzumaki.