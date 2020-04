Le scene epiche di Dragon Ball Z negli storyboard: in rete i disegni di Goku VS Freezer

Ovviamente gli storyboard sono soltanto delle bozze che servono per dare indicazioni agli animatori e agli altri incaricati di ottenere l'immagine finale da mostrare nell'anime, così come si può osservare nel paragone. Quale è la vostra scena preferita di Dragon Ball Z e di cui vorreste vedere il processo creativo?

Ma come si è arrivati alla composizione di quella battaglia di Dragon Ball Z ? Un utente Twitter ha caricato sul proprio account alcune immagini che riportano ad alcune scene dell'anime che vanno dagli eventi di Namecc a quelli dell'arrivo di Trunks sulla Terra del presente. In calce possiamo quindi vedere gli storyboard della produzione di Toei Animation con Freezer che osserva Goku prima di essere colpito, così come la morte di Crilin per esplosione per mano del cattivo.

Storyboard/Anime/Cel comparison;

FIRST appearance of Trunks!

From Episode #119 of Dragon Ball Z pic.twitter.com/GzdytxYwbB — KeywordEnigma (@KeywordEnigma) April 5, 2020

FREEZA DEFEATED (DBZ105)

The Death of Kuririn (DBZ95)

