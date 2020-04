Quali scene sono le preferite dai fan per 'miglior interpretazione attoriale'?

L'animazione è un medium che interessa ben più di un unico settore, in quanto più professioni devono collaborare in sinergia per produrre anche solo un singolo episodio. La capacità attoriale dei doppiatori è una delle parti finali in un processo creativo, ma anche una di quelle più importanti.

L'arte del doppiaggio è una cultura importantissima in Giappone, in quanto gli stessi doppiatori sono visti in patria allo stesso modo degli attori hollywoodiani. Partecipano a numerosi programmi televisivi quotidianamente, e le loro performance sono richieste a cifre esorbitanti. Anche in Italia, in realtà, il doppiaggio è un fenomeno apprezzatissimo, tant'è vero che godiamo di alcune delle "migliori voci" in circolazione. Ma a proposito di doppiatori, avete letto la nostra analisi su Demon Slayer in italiano?

In rete, i fan di tutto il mondo hanno iniziato a condividere quelle che sono, secondo loro, le migliori scene per interpretazione attoriale, alcune delle quali che vi abbiamo proposto in calce alla notizia grazie alla selezione di Comic Book. Secondo voi, invece, quali sono le migliori scene -doppiate e non- nel campo dell'animazione nipponica? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto. Vi ricordiamo, inoltre, che recentemente i fan hanno anche discusso in merito ai manga che meritano un adattamento animato.