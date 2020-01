La sceneggiatrice di Keep Your Hands Off Eizouken: 'Le animazioni saranno gender neutral'

L'ottima partenza di Keep Your Hands Off Eizouken! non è certo passata inosservata e negli ultimi giorni, diversi siti di informazione si sono mossi per strappare qualche dichiarazione allo staff di Science Saru. A questo proposito ha parlato poco fa Mari Motohashi, la sceneggiatrice del primo episodio della nuova serie Crunchyroll.

Durante l'intervista concessa a Gigazine Motohashi si è detta felicissima della sua esperienza, sottolineando più volte l'incredibile supporto conferitole dal regista Masaaki Yuasa. Per quanto riguarda i dialoghi e le animazioni, la sceneggiatrice ha dichiarato: "Uno dei punti chiave è stato accertarsi che i movimenti delle ragazze fossero il più "gender neutral" possibili. Non ho mai pensato che la storia scritta da Sumito Owara fosse costruita intorno alle tre ragazze, probabilmente se fossero stati maschi il risultato non sarebbe cambiato. Le protagoniste hanno diversi tratti caratteristici, ma non volevo farle diventare le classiche scolarette, quindi abbiamo cercato di limitare pose ed espressioni da "ragazzine". Abbiamo messo tantissima passione nella costruzione dell'episodio, le animazioni sono molto curate e ogni piccola scena è stata animata in modo da risultare fluida e credibile".

Lo stesso autore Sumito Owara ha elogiato la premiere, dichiarando: "Dopo aver visto il primo episodio, ho capito che non si tratterranno per quanto riguarda le animazioni. Stento a credere che la mia storia sarà trasmessa in tv, non posso che reagire come un semplice otaku!".

E voi cosa ne pensate? Avete iniziato questa serie? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste alla ricerca di qualche informazione in più invece, vi rimandiamo al trailer di lancio di keep Your Hands Off Eizouken!.