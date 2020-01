La sceneggiatura originale del primo film di Alien sta per diventare un fumetto!

"Nello spazio nessuno può sentirti urlare" recitava la tag-line del primissimo film della fortunatissima saga cinematografica di Alien. Sarà proprio la sceneggiatura originale del primo film ad avere un adattamento a fumetti per la Dark Horse.

Scritta da Dan O' Bannon per il primo film uscito nel 1979 e diretto poi da Ridley Scott, la sceneggiatura originale sarà adattata in una serie in cinque parti intitolata Alien: The Original Screenplay e scritta da Cristiano Seixas con il supporto del disegnatore Guilherme Balbi, che ha lavorato all'adattamento a fumetti, sempre per Dark Horse, di Predator (a questo link trovate una paronamica speciale dell'universo a fumetti di Predator e Alien). La serie uscirà negli Stati Uniti il 22 aprile 2020. I fan dei famosissimi Xenomorfi avranno presente anche l'adattamento a fumetti dello screenplay originale di William Gibson di Alien 3 che abbiamo recensito per voi lettori di Everyeye.

Questo nuovo adattamento a fumetti dello screenplay originale avrà differenze sostanziali con il primo film di Alien. Nella sceneggiatura originale di O' Bannon, infatti, il ruolo di Ripley (portato sullo schermo da Sigourney Weaver) inizialmente non era previsto. Sarà interessante, quindi, capire come si svilupperà la trama e fare un confronto tra film e fumetto per capire le differenze. Non ci resta quindi che aspettare l'uscita di questa interessante miniserie che fornisce un nuovo sguado ad una serie cinematografica leggendaria e attendere che arrivini (presto si spera) anche da noi in Italia.