Lo School Library Journal stila la Top 10 manga del 2021: c'è Kaiju No. 8

Lo School Library Journal, nota rivista rivista mensile statunitense indirizzata prevalentemente ai collaboratori delle biblioteche pubbliche e scolastiche, ha stilato una classifica dei dieci migliori manga dell'anno ancora in corso. Scopriamo i fantastici dieci eletti!

La classifica stilata dallo School Library Journal non ha un ordine preciso e comprende i primi volumi di dieci nuove opere che hanno segnato il 2021. In questo elenco, rigorosamente non in ordine di apprezzamento, troviamo:

Boys Run the Riot di Keito Gaku;

Adachi e Shimamura di Hitoma Iruma e Moke Yuzuhara;

Kaiju No. 8 di Naoya Matsumoto;

di Naoya Matsumoto; NisiOisin e Pretty Boy Detective Club di Suzuka Oda;

Keep Your Hands Off Eizouken! di Sumito Owara;

di Sumito Owara; Shino Can't Say Her Name di Shuzo Oshimi;

Kageki Shojo!! di Kumiko Saiki;

Robo Sapiens: Tales of Tomorrow di Toranosuke Shimada;

MAO di Rumiko Takahashi.

Questi dieci titoli fanno seguito all'elenco dello scorso anno, che comprendeva opere del calibro di SPY X FAMILY e Blue Period. In questa top 10 2021 di School Library Journal presenziano Kaiju No. 8 e Keep Your Hands off Eizouken, due titoli editi in Italia da Edizioni Star Comics, il primo di prossima uscita e il secondo già in corso di serializzazione. In classifica troviamo anche MAO la più recente opera della leggendaria Rumiko Takahashi, autrice di Inuyasha, Ranma 1/2 e Lamù. Vi consigliamo infine cinque manga sulla musica da leggere assolutamente.