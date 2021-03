Science Fell in Love, So I Tried to Prove It: la Stagione 2 è ufficiale, arriverà nel 2022

Il canale YouTube ufficiale di Comic Meteor ha recentemente pubblicato il primo teaser della seconda stagione di Science Fell in Love, So I Tried to Prove It, l'anime trasmesso da Prime Video e Crunchyroll tratto dall'opera di Alifred Yamamoto. Il video non mostra scene tratte dai nuovi episodi, ma negli ultimi venti secondi svela che l'anime tornerà nel 2022.

La prima stagione della serie animata è stata trasmessa in Giappone settimanalmente, mentre in diversi paesi occidentali Amazon Prime Video ha pubblicato tutte e dodici le puntate il 10 gennaio, in stile Netflix. In Italia tuttavia la distribuzione è stata curata da Crunchyroll, che ha pubblicato gli episodi in simulcast gratuito con i sottotitoli in italiano.

Science Fell in Love, So I Tried to Prove It è un manga pubblicato su Flex Comix di Comic Meteor dal 2016, con più di 600.000 copie in circolazione a gennaio 2019. L'opera è in corso con 8 Volumi pubblicati, e a quanto pare la seconda stagione vedrà il ritorno della maggior parte dello staff, a partire dal regista Toru Kitahata e dallo studio Zero-G. Il teaser conferma che i doppiatori torneranno ad interpretare i propri personaggi.

E voi cosa ne pensate? Seguirete la Stagione 2? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste interessati ad altre romcom, vi ricordiamo che nel mese di aprile debutteranno Ijiranaide, Nagatoro-san e la terza e ultima stagione di Fruits Basket.