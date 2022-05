La scienza di Dragon Ball: quante calorie ci vogliono per aiutare Goku con la Genkidama?

L'energia sferica, o Genkidama per gli amanti dei nomi giapponesi di Dragon Ball Z, è una delle tecniche più forti di Goku. Nel corso della serie, l'ha adoperata più volte per mettere a tacere i nemici più ostici come Freezer, Majin Bu e il drago Li Shenron in forma perfetta. È noto che sia necessaria tanta energia da accumulare per usarla.

Di preciso però quanta energia bisogna dare a Goku per generare la sfera Genkidama? Domanda non banale, dato che in Dragon Ball Z non è mai stato dato un valore che possa aiutare a capire la situazione. Si sa solo, da qualche frase, che cedere la propria energia a Goku significa stancarsi molto come se ci fosse stato un grande dispendio fisico.

Il dottor Yanagita è un ricercatore molto popolare in Giappone che spesso si lancia in analisi di anime, manga e lavori di fantasia per provare a cercare una spiegazione scientifica. Soffermandosi sulla Genkidama di Goku, ha affermato che "un corpo umano è composto principalmente da ossigeno, carbonio, idrogeno e azoto. Se Majin Bu fosse composto allo stesso modo (non scontato) e pesasse circa 100 kg, allora per distruggerlo a livello atomico sarebbe necessaria un'energia equivalente al bruciare 250.000 tonnellate di petrolio."

Sulla Terra di Dragon Ball Z possiamo supporre ci siano circa 10 miliardi di persone, inserendo nel conteggio anche i namekkiani e qualcun altro che può contribuire cedendo la propria energia a Goku. Secondo la logica del dottor Yanagita, dividendo 250.000 tonnellate di petrolio per 10 miliardi significa contribuire con un livello medio di 270 kcal. Significa che ogni essere umano deve donare un'energia equivalente a quella bruciata per correre per 3,8 chilometri. Quindi sì, è certamente molto stancante.

E voi sareste pronti a donare la vostra energia a Goku per creare questa Genkidama immensa?