Scompare l'artista autore della theme song di Cyborg 009, Ken Narita

L'annuncio, che ha scosso l'intero mondo dell'animazione giapponese, è arrivato nelle scorse ore: il cantautore dietro la theme song di Cyborg 009, Ken Narita, è scomparso all'età di settantatré anni.

Tramite l'account Twitter ufficiale dell'artista, la famiglia ha dato l'annuncio della scomparsa del cantautore e compositore Ken Narita, scomparso alle sette di questa mattina a causa di una complicazione polmonare. Aveva settantatré anni. La famiglia terrà una cerimonia funebre privata assieme agli amici più intimi.

Probabilmente il nome di Ken Narita è conosciuto dagli appassionati dell'animazione soprattutto per il merito di aver composto la theme song di Cyborg 009, intitolata "Ta Ga Tame ni", così come per molte altre canzoni appartenenti alla medesima serie animata. Ma Narita ha anche composto sia la opening che la ending della serie del 1980 Denshi Sentai Denziman. Il suo debutto come musicista risale al 1967, come cantante della band The Breavers, una carriera poi proseguita dopo che il gruppo si sciolse nel 1969. Nonostante l'artista abbia deciso poi, nel 1981, di prendersi una pausa dalla carriera musicale, ha fatto il suo ritorno sulle scene nel 2007 esibendosi all'interno dell'Anime Japan Festival. Nello stesso hanno ha pubblicato un album che raccoglie i suoi più grandi successi.

La redazione di Everyere si unisce al cordoglio della famiglia nel ricordare il grande artista che era Ken Narita. Ricordate il suo più grande successo scritto per Cyborg 009?