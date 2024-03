La scomparsa di Akira Toriyama: il comunicato stampa ufficiale è commovente

Il mondo dei manga e degli anime ha perso uno dei suoi più illustri simboli: Akira Toriyama è morto. La notizia, come un fulmine a ciel sereno, ha lasciato un vuoto nel cuore di milioni di appassionati. Non può mancare, ovviamente, uno struggente messaggio su X/Twitter dall'account ufficiale di Dragon Ball.

Dal post di @DB_official_ en - che trovate in calce alla news - si può evincere la profonda tristezza che ha accompagnato la stesura di questo comunicato stampa e, soprattutto, le motivazioni dietro la scomparsa del Sensei.

A 68 anni, Toriyama a causa di un ematoma subdurale acuto, un'emorragia tra due meningi che, nella sua forma più avanzata, può essere ed è stata, purtroppo, letale.

Proseguendo con le parole del profilo di Dragon Ball, emerge il senso di gratitudine nei confronti di tutti i sostenitori di Toriyama che, fra Dragon Ball, Arale, Sandland e Dragon Quest, ha segnato più di una generazione.

L'ultima parte del messaggio è dedicata a delle precisazioni in merito al funerale del leggendario mangaka: si prega di lasciare alla famiglia del defunto la possibilità di piangere il proprio caro nell'intimità necessaria a poter esprimere a pieno le emozioni che, in questi casi, invadono la mente e il cuore. Ed è per questo che non verranno accettati doni di condoglianze di alcun tipo, fiori, visite e si chiede di astenersi dal chiedere interviste alle persone legate a Toriyama.

Ad ogni modo, dopo la morte di un mostro sacro dell'industria manga come Kentaro Miura, ci si trova, a distanza di pochi anni, a dover lasciar andare un altro autore importantissimo come Akira Toriyama.