Scomparsa Kobe Bryant, l'omaggio dell'autore di My Hero Academia alla star dell'NBA

La leggendaria star dell'NBA Kobe Bryant ci ha lasciato lo scorso 26 gennaio, in seguito ad un tragico incidente in elicottero in cui hanno perso la vita nove persone. Tra i tanti, anche l'autore di My Hero Academia Kohei Horikoshi ha deciso di porre i suoi omaggi al campione dei L.A. Lakers, citandolo in uno dei suoi ultimi sketch.

In calce potete dare un'occhiata al disegno realizzato da Horikoshi per promuovere la proiezione in 4D di My Hero Academia: Heroes Rising, raffigurante il protagonista Deku con in braccio i piccoli Mahoro e Katsuma. L'eroe indossa ai piedi un paio di Nike Zoom Kobe 1 kicks, un paio di rarissime scarpe ideate dallo stesso Kobe dal costo di circa 500 euro.

Kohei Horiskoshi tende ad esporsi pochissimo sul suo profilo Twitter e raramente condivide notizie che non siano in qualche modo relazionate alla sua opera. Nell'ultimo anno il mangaka ha fatto una sola eccezione, retwittando la notizia dell'adattamento anime di Jujutsu Kaisen. Ovviamente però, un omaggio ad una leggenda ha richiesto un piccolo strappo alla regola.

Vi ricordiamo che il manga di My Hero Academia sta avanzando a passo spedito, ed ha da poco mostrato l'attesissimo capitolo 258. La serie sta finalmente raggiungendo il suo climax e tra poche settimane dovremo finalmente assistere ad uno degli scontri più grandi in assoluto.