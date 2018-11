Scomparsa Piera Vidale. doppiò Fujiko e Margot in Lupin III

In queste ore abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Piera Vidale, storica doppiatrice italiana di molti anime, tra i quali Lupin III, in cui interpretò i personaggi di Fujiko e Margot.

La notizia della morte di Piera Vidale, venuta a mancare all'età di 74 anni, è stata data dal figlio, Fabrizio Vidale - a sua volta doppiatore come la madre e il padre, Franco Latini. Non sono ancora state rese note, per il momento, le cause del decesso.

Piera Vidale, come detto, ha dato la voce alle splendide Fujiko e Margot in Le avventure di Lupin III, ma ha dato il suo contributo a molti anime davvero popolari nel nostro Paese, a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta: sua, ad esempio, l'interpretazione di Alice in Occhi di Gatto, di cui è stata direttrice di doppiaggio. E ancora, la Vidale ha diretto il doppiaggio italiano di Jenny la tennista e Holly e Benji, due Fuoriclasse. Nel cinema e nella TV ha doppiato anche Tina Gayle in C.Hi.P.S. e Lesley Ann Warren in Mission Impossibile.

Tutta la redazione di Everyeye.it si stringe attorno al dolore dei suoi cari e saluta una voce storica del panorama dell'animazione italiana, certi che il suo contributo rimarrà indelebile come i personaggi che ha interpretato nella sua brillante carriera.