È scomparso Gianni Miriantini, fondatore di Hazard Edizioni

Il giorno di Natale, a causa di un improvviso infarto, ci ha salutato per sempre Gianni Miriantini, fondatore di Hazard Edizioni nonché una delle personalità più influenti nell'ambito dell'editoria italiana. Ci uniamo al dolore della famiglia e porgiamo loro le nostre più sentite condoglianze.

Come riportato da una nota ufficiale pubblicata su Facebook da Hazard Edizioni, il 25 dicembre è morto Gianni Miriantini. "Ieri se ne è andato Gianni Miriantini, non solo fondatore della Hazard Edizioni, ma un uomo di talento che ha fatto conoscere a tutti noi il fumetto d'autore, il Dio dei manga Osamu Tezuka, il meglio del fumetto giapponese e che ha sempre lavorato con l'intento di pubblicare gli autori più considerevoli del panorama fumettistico nazionale ed internazionale, lanciando molti autori emergenti, divenuti nel tempo famosi. Ma soprattutto voglio ricordare l'uomo, bravo, gentile, intelligente e disponibile". Vogliamo ringraziare anche noi il Signor Miriantini, mancherà tanto anche a noi lettori.

Hazard Edizioni è stata fondata da Gianni Miriantini a Milano nel 1986. La casa editrice italiana è specializzata nella realizzazione e pubblicazioni di libri e cataloghi di grafica, illustrazioni e soprattutto di fumetti. Tra i principali volumi pubblicati troviamo quelli del maestro Osamu Tezuka e quelli di Paolo Cossi.

Al dolore per la perdita di una personalità così influente si unisce anche J-POP Manga. "Abbiamo appreso con profonda tristezza della scomparsi di Gianni Miriantini. Con la sua Hazard Edizioni ha pubblicato molte opere di Tezuka che, con la sua collaborazione, sono diventate la base per quella che oggi è la nostra Osamushi Collection. Gianni è stato anche il primo editore di Junji Ito. Attivo nella produzione e realizzazione di mostre, è stato per oltre trent'anni un modello di passione e serietà, per tutti i piccoli editori come noi". Salutiamo ancora, per un'ultima volta, Gianni Miriantini. Grazie.

In suo omaggio, scopriamo il terzo volume di Un gentiluomo di fortuna di Hazard Edizioni. Ecco anche Racconti dal Bar Miraggio di Hazard Edizioni.