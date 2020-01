Uno degli scontri più epici di Dragon Ball Z arriva in versione statuetta

Tutti coloro cresciuti con Dragon Ball e Dragon Ball Z ricordano i combattimenti più epici dei due anime. Da Goku contro Muten al Torneo Tenkaichi allo scontro finale con Majin Bu, il saiyan si è messo sempre in gioco con battaglie spettacolari. Nel mezzo ci fu una saga che cambiò per sempre Dragon Ball, quella dei saiyan.

La Saga dei Saiyan culminò con uno degli scontri più epici in assoluto di Dragon Ball Z, quello tra Goku e Vegeta. Appena resuscitato, Goku si diresse nelle lande desolate per combattere Napa e Vegeta da poco arrivati sul pianeta Terra ma che ormai avevano già messo in difficoltà i protagonisti causando parecchie morti. Tolto di mezzo Napa in pochi istanti, fu il turno del principe dei saiyan.

I due diedero vita a un duello emozionante, con tanti colpi di scena e ribaltamenti di fronte e ora i fan di Dragon Ball Z potranno mettere le mani su una statuetta che riprende in parte la battaglia. ProBonoResins ha preparato il modellino che vedete in calce sull'account Twitter di MundoKame.

Le formazioni montuose dell'area desolata fanno da perno per i due combattenti Goku e Vegeta, col primo mentre utilizza il Kaioken e si prepara ad assestare un destro, mentre il principe dei saiyan è vicino a lui e sta per attaccare con un lampo energetico. Nell'angolino in basso a sinistra spicca il fifone Yajirobei che sarà fondamentale nella fase finale dell'incontro.

Non sono ancora stati divulgati il materiale di produzione, che verosimilmente sarà la resina, né prezzo, dimensioni o data di uscita. I collezionisti potranno però sicuramente metterci le mani sopra entro il 2020. Sempre in ambito statuette, è disponibile la preordinazione di Gohan Super Saiyan 2 in edizione limitata.