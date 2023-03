Dragon Ball, ONE PIECE, Naruto e altri: quali sono stati gli scontri più irrispettosi?

Il genere dei battle shonen è quello più popolare e di maggior successo, ma anche quello con più concorrenza, per via dei combattimenti molto spesso indimenticabili che regalano ai lettori. Ma qual è stato lo scontro più irrispettoso di sempre negli anime? Si apre il dibattito tra la community su Twitter.

Tra i battle shonen si annoverano opere dal successo indiscutibile come Dragon Ball, ONE PIECE, Bleach, Naruto e tantissimi altri. Sono state queste vecchie glorie a ispirare la nuova generazione composta da My Hero Academia, Black Clover o Demon Slayer. Ma in quale di queste serie è avvenuto il combattimento più irrispettoso di sempre? Prima di scoprirlo, ecco invece il miglior torneo tra i battle shonen più famosi.

Per combattimento irrispettoso si intende uno scontro in cui un personaggio ha dimostrato un livello di potenza tale da far impallidire il suo avversario e da non rendergli onore con un combattimento alla pari.

A dare vita alla questione è stato l'utente Twitter LorTomo2, il quale ha per l'appunto chiesto quale fosse stato lo scontro più irrispettoso di sempre negli anime. Tra le opere citate in precedenza ci sono state diverse battaglie tali da essere definite irrispettose e l'autore del quesito ha fornito alcuni esempi. Dal suo punto di vista, alcune delle battaglie più irrispettose sono quelle tra Goku e Vegeta contro Jiren, Killer Bee contro Sasuke e Mihawk contro Zoro.

Scegliere un solo scontro tra questi è impossibile, poiché tutti assolutamente indimenticabili e di pari valore. Andrebbero poi citati anche il combattimento in cui Madara umiliò i Cinque Kage, lo scontro tra Aizen e Ichigo o ancora Vegeth contro Super Bu. Secondo voi, invece, qual è stato il combattimento più irrispettoso di sempre? Vi salutiamo infine ricordandovi che attraverso il sondaggio della Narutop99 potete eleggere lo scontro preferito di Naruto.