Lo scontro tra Dio Brando e Jotaro Kujo ricreato dai fan in chiave comica

La popolarità della serie Le Bizzarre Avventure di JoJo è diventata così virale che ogni giorno il web impazza di citazioni all'opera e omaggi più o meno divertiti. L'ultimo in ordine cronologico è di alcuni fan che hanno inscenato, in maniera comica, lo scontro tra Dio e Jotaro.

L'epico scontro tra Dio Brando e Jotaro Kujo, il terzo JoJo della serie e protagonista di Stardust Crusaders, è di sicuro uno dei più memorabili dell'intera saga di JoJo. Grazie all'inventiva del sensei Hirohiko Araki, lo scontro è diventato una pietra miliare dei combattimenti shonen manga. Nel video che trovate in questa notizia, i fan hanno messo da parte l'epicità dello scontro tra i due antagonisti, per regalarci un video divertente, ironico, e creativo, utilizzando mezzi di fortuna per inscenare la vicenda. Vediamo, infatti, utilizzare giocattoli per rappresentare Star Platinum e The World e gente vestita con costumi sgangherati.

Con la fine dell'anime della quinta serie di JoJo (qui trovate la nostra recensione di Vento Aureo) i fan sono in trepidante attesa di nuove bizzarre avventure. Per Stone Ocean, la sesta parte della serie, al momento non ci sono ancora annunci in merito, ma l'anno prossimo potremo vedere due nuovi OAV di Così parlò Rohan Kishibe incentrati sul mangaka di Morio Cho. Il manga di Le Bizzarre Avventure di JoJo, invece, è giunto all'ottava serie, JoJolion.