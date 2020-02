Ci sarà uno scontro epico in My Hero Academia 261? Dal cliffhanger sembra proprio di sì

Kohei Horikoshi ha imbastito un nuovo arco narrativo in My Hero Academia, dove sembra che le cose tra eroi professionisti e l'armata di criminali creatasi negli scorsi mesi saranno costretti ad affrontarsi. Un risvolto costruito grazie ai due archi narrativi precedenti e che potrebbe portare alla fase più emozionante di My Hero Academia.

Inevitabilmente, quando eroi e criminali sono nello stesso posto, ci devono essere degli scontri. Mentre gli eroi hanno già fatto la loro mossa nel capitolo 259 di My Hero Academia, dei criminali al momento è presente solo la mente dietro tutto, il dottor Kyudai Garaki, insieme ai suoi nomu. Mentre queste creature, per quanto forti e perfezionate, potranno tener testa agli eroi, è difficile che possano davvero mettere in difficoltà il grande numero di professionisti intervenuti senza i capi dell'organizzazione.

E proprio per questo i primi risvolti del capitolo 261 di My Hero Academia potrebbero prevedere l'arrivo di alcuni dei criminali più noti dell'Armata, soprattutto considerato che il nomu capace di teletrasportare via il dottore e Shigaraki è stato schiacciato dall'intervento di Mirko. Oppure, l'eroina coniglio sarà costretta ad affrontare i nomu sperimentali che il dottor Garaki sta tenendo nel suo laboratorio, dando vita a una battaglia infernale contro queste creature.

A prescindere dall'arrivo dei criminali o dei nomu definitivi, Mirko e gli altri eroi di My Hero Academia troveranno pane per i loro denti nei prossimi capitoli.