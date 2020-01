Lo scontro di Eren e Reiner è al centro della copertina di L'Attacco dei Giganti 3

Si è conclusa da tempo la terza stagione di L'Attacco dei Giganti, opera dello studio WIT e tratta dal famoso manga di Hajime Isayama. Durante questi episodi abbiamo conosciuto il segreto di Historia e abbiamo assistito a un colpo di stato, mentre nell'ombra Reiner e Bertholt pianificavano con Zeke il loro ritorno sulle scene.

In Italia, L'Attacco dei Giganti è su VVVVid disponibile con sottotitoli nella nostra lingua ma anche con doppiaggio italiano, mentre il Giappone si sta per godere l'arrivo del nuovo volume dell'edizione home video. Il 17 marzo 2020 vedrà infatti la distribuzione di L'Attacco dei Giganti stagione 3 - parte 2, che è stata già presentata dalla produzione dell'anime con la bellissima illustrazione di copertina.

Reiner Braun ed Eren Jaeger hanno dato prova delle loro abilità mentre erano trasformati da giganti e non poteva quindi mancare lo scontro tra i due su questa copertina di L'Attacco dei Giganti. Nel frattempo, Armin ed Erwin osservano dal basso la scena, pensando a quale passo fare per portare l'umanità alla salvezza. La scena ritratta riprende quella del capitolo 75 di L'Attacco dei Giganti e potete notarne il paragone tramite le immagini in calce.



Non perdetevi la recensione di L'Attacco dei Giganti stagione 3 a cura di Everyeye.