Lo scontro finale di Bakugo in My Hero Academia: ecco chi affronterà

Il manga di My Hero Academia si sta preparando allo scontro del secolo. Ora che Bakugo è tornato al centro della scena, il giovane eroe si dovrà preparare alla battaglia più difficile che abbia mai affrontato. Adesso i lettori si chiederanno: chi sarà il suo avversario

Facciamo brevemente una ricapitolazione di ciò che è successo nei capitoli precedenti. Bakugo è tornato a sorpresa in scena e nel capitolo 405 di My Hero Academia salva All Might dalle grinfie del potente villain All for One. Dato questo meraviglioso salvataggio, il Simbolo della Pace decide di riporre tutta la sua fiducia nel giovane eroe.

Dunque, nel capitolo 406 di My Hero Academia vedremo Bakugo tornare a combattere contro un potente nemico. Anche se il ragazzo aveva precedentemente subito delle ferite importanti nella sua scorsa battaglia, e anche se adesso non potrebbe tornare a combattere con la stessa intensità, Kacchan ha comunque intenzione di lottare con tutte le sue forze.

E' ufficiale che Bakugo continuerà la battaglia contro All for One, il più potente dei villain, laddove All Might l'ha lasciata in sospesa. Ovviamente, non sarà da solo e al suo fianco ci sarà il suo rivale e amico d'infanzia Midoriya. Noi sappiamo molto bene quanto questo duo sia potente in My Hero Academia e speriamo possano darci un epilogo con i fiocchi. E voi, cosa vi aspettate da questo finale di serie?