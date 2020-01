Lo scontro finale si chiude nel 19° episodio di Super Dragon Ball Heroes

Come promesso e con estrema puntualità, il 19° episodio di Super Dragon Ball Heroes ha fatto il suo debutto. Lo scontro tra Ultimate Hearts e Gogeta è attualmente a un punto di svolta, ma chi la spunterà? La nuova puntata è finalmente disponibile alla visione!

Lo sterminatore di divinità ha già dimostrato di essere una creatura spregevole e senza alcuno scrupolo, ma altrettanto furbo da non sottovalutare lo straordinario potere di Gogeta. La mitica fusione di Goku e Vegeta, infatti, utilizza tutto il proprio potete per tentare di contrastare l'immensa meteora lanciata da Hearts. Non riuscendo a rispedire la tecnica al mittente, Gogeta scarica una potentissima onda energetica che tuttavia non sembra avere la meglio.

Ma proprio quanto il villain sembra avere la vittoria in pugno, Jiren e Hit si aggiungono al fianco della Fusion per unire i propri attacchi in una combo micidiale di pura energia. Grazie al loro aiuto, l'unione di Goku e Vegeta riesce a disintegrare la meteora e ad affrontare a viso aperto Ultimate Hearts. Ormai, per l'antagonista non c'è più nulla da fare poiché Gogeta con una serie di pugni lo sconfigge definitivamente, allontanando finalmente la terribile minaccia dalla faccia degli universi.

E così giunge il momento di riposarsi, di deporre le armi e prepararsi in vista di un pericolo che sembra ancora assai lontano. E voi, invece, cosa ne pensate dell'ultima apparente puntata di Super Dragon Ball Heroes? Diteci la vostra con un commento qua sotto.