Uno scontro molto interessante sarà al centro dell'episodio 133 di Boruto

L’arco narrativo che la serie di Boruto: Naruto Next Generations sta affrontando nel corso degli ultimi episodi ha mostrato momenti particolarmente commoventi e intensi dal punto di vista emotivo, grazie anche al ritorno di alcuni personaggi importanti nella Konoha del passato.

Sia Boruto che Sasuke si sono impegnati affinché i loro comportamenti e le loro azioni non avessero conseguenze nel continuum spazio temporale, tuttavia sembra che il figlio di Naruto dovrà presto confrontarsi con la versione più giovane di Sakura.

L’utente @Abdul_S17 ha condiviso un’immagine, dell'episodio 133, che ritrae la piccola ninja guaritrice mentre si mostra decisa e con uno sguardo intenso di fronte a Boruto. Tra le altre scene presenti nel post è possibile anche vedere un frame di Urashiki, e anche del villain principale della serie originale di Naruto, Orochimaru.

L’ultima apparizione di Sakura in questo arco narrativo risale al suo incontro con Sasuke dal futuro, a cui per errore era caduta la lettera che sua figlia Sarada gli aveva scritto. Non è tuttora chiaro se Sakura abbia capito da dove provengano Boruto e Sasuke, e quasi sicuramente sarà rivelato presto. Ricordiamo che la serie manga di Boruto è attualmente al capitolo 40, e che nel prossimo episodio forse potremo ammirare il vero potere di Jiraiya.