Il primo scontro tra Naruto e Sasuke è il migliore della serie?

La rivalità tra Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha è uno dei cardini sui quali ruota l'intera serie dei ninja. Sia Naruto che Naruto Shippuden infatti terminano con una battaglia tra i due nella Valle della Fine. Entrambe le battaglie mostrano la potenza dei due personaggi, ma la prima presenta degli elementi che alla seconda mancano.

Innanzitutto, la prima battaglia è l'apice del rapporto conflittuale tra i due shinobi. Naruto e Sasuke sono rivali fin dall'inizio della serie, e questa rivalità si intensifica gradualmente nel corso della serie. I due si sfidano in combattimento più volte, ma è solo nel duello finale che la tensione accumulata tra i due esplode definitivamente. I due personaggi sono entrambi al massimo della loro forma e il loro combattimento è intenso e spettacolare. La posta in gioco è alta poiché Naruto deve impedire a Sasuke di lasciare il Villaggio della Foglia.

In secondo luogo, ha un impatto emotivo più forte. Naruto e Sasuke sono amici, anche se non lo ammettono. Il loro scontro è un combattimento tra due persone che si vogliono bene, ma che hanno visioni del mondo completamente diverse ( per approfondire questo aspetto qui potete trovare i 5 momenti chiave della loro amicizia nell'anime di Naruto ).

Il combattimento è pieno di momenti emozionanti, come quando Sasuke esita a uccidere Naruto per scatenare il potere dello Sharingan Ipnotico visto da Itachi in Naruto Shippuden. Il giovane Uchiha ripensa a tutti i momenti condivisi con il rivale fino a giungere alla conclusione che Naruto è stato l'unico vero amico che abbia mai avuto.

Tutti questi elementi non sono presenti nel loro secondo combattimento. O meglio, sono presenti ma meno emozionanti rispetto alla loro controparte della prima serie. Tutto il rapporto che i due hanno costruito portando a termine le missioni del team 7 investe il primo scontro di un significato che al secondo manca. Il primo scontro inoltre fu realizzato con una qualità di animazione, messa in scena, e livelli di potenza e strategia che fino a quel punto nell'anime non si erano mai viste.



E voi cosa ne pensate, quale dei due scontri è il migliore?