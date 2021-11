Scooby Doo: una Velma diversa dal solito in questo cosplay

Il gruppo della Mistery Machine, che viaggia in lungo e in largo tra posti spaventosi per risolvere misteri e aiutare ad arrestare mostri di vario tipo, è composto da cinque personaggi fondamentali, ognuno con il proprio ruolo. Ci sono da una parte i fifoni Scooby Doo e Shaggy, dall'altra Fred e Daphne, mentre Velma si divide tra i due.

La seconda ragazza del gruppo di Scooby Doo infatti si accorpa spesso al gruppo di Fred e Daphne alla ricerca di indizi per scovare il colpevole di turno, ma non manca di unirsi qualche volta al gruppo di Scooby Doo e Shaggy, che puntualmente incrocia mostri da cui scappare. Nel gruppo, Velma è la persona più intellettuale e coscienziosa, con tratti da nerd - occhiali in primis che non manca di perdere ogni tanto, diventando cieca come una talpa - tendente all'investigazione e con un abbigliamento che non rivela molto della sua figura.

La cosplayer Danielle Vedovelli ha deciso di ha proposto un cosplay di Velma da Scooby Doo. Maglione arancione, calze, gonna e immancabili occhiali che anche in queste foto si ritrova a perdere e cercare sul pavimento. Di sicuro Danielle Vedovelli riesce a incarnare una versione un po' diversa di Velma, meno nerd e più affascinante.

In versione reale, anche Daphne lascia a bocca aperta in alcuni cosplay, mentre ormai il duo di Shaggy e Scooby Doo è diventato meme.