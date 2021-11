Alla scoperta degli anime intimisti: 10 opere uniche che vi consigliamo in questo video

Nell'immenso catalogo che forma l'industria dell'animazione giapponese trovare quell'opera definibile come unica, che emerge dalla massa indistinta di produzioni mainstream, è particolarmente complesso. Tuttavia in un recente articolo abbiamo stabilito una classifica delle 10 serie anime più intimiste e autoriali, ripercorriamole in un video.

Da Neon Genesis Evangelion fino a Wolf Children, il video riportato in cima ripercorre dieci opere profondamente diverse tra loro, sia per il lato tecnico-produttivo delle animazioni, ma soprattutto per i temi affrontati e l'attenzione rivolta alla dimensione psicologica di uno o più personaggi.

In tutte le storie presentate nel video, e nell'articolo di riferimento, emergono più o meno chiaramente le intenzioni dei rispettivi autori. Comunicare temi complessi come la solitudine di Welcome to the NHK, la fragilità umana di Evangelion, il complesso rapporto tra uomo e natura in Mushishi, le delicate questioni etiche di Kino no Tabi, la cripticità di Haibane Renmei, in produzioni animate può risultare complicato. È qui che la visione autoriale gioca un ruolo fondamentale, e separa le opere superficiali e commerciali, da pietre miliari senza tempo.

Siete d'accordo con quanto detto nel video? Avete altri titoli che potrebbero rientrare nella definizione di opera intimista e autoriale del mondo dell'animazione? Come di consueto fateci sapere le vostre opinioni nella sezione dei commenti.