Alla scoperta degli Heeters, gli antagonisti del nuovo arco di Dragon Ball Super

Inizia un nuovo arco di Dragon Ball Super e subito Toriyama e Toyotaro ci hanno fatto conoscere Granolah il Ceruleano sopravvissuto, che ha già sfoderato alcune capacità particolari e un desiderio di vendetta ben radicato contro Freezer e i Saiyan. Ma il ragazzo obbedisce a un altro gruppo di antagonisti, ovvero gli Heeters.

Questa bizzarra famiglia si è presentata nel capitolo 68 di Dragon Ball Super e, a differenza di altri cattivi del mondo delle sette sfere, sembrano interessati principalmente a informazioni e potere economico. Ciò li rende degli avversari atipici anche se per ora non conosciamo ancora a dovere la loro vera forza combattiva.

Il primo a essersi mostrato è Gas, quello più piccolo fisicamente, ma che sembra essere il più forte del gruppo a giudicare dalle parole di Elec e Maki. Riesce a mettere al tappeto Granolah in pochissimi secondi. Poi c'è Maki, l'unica donna del gruppo: anche lei piccolina anche se non quanto Gas, ha sempre un sorriso soddisfatto sul volto. Il più grosso è Oil, che si presenta come un umanoide muscoloso ma anche robusto e grasso, con pochissimi capelli. Infine c'è il capo Elec, quello con l'aspetto più distinto e l'unico con la barba.

Tutti indossano abiti simili dove risaltano le spille con la H che richiamano il nome della famiglia, e hanno capelli rasta. Come succede di consueto, anche per questo gruppo Toriyama ha deciso di usare nomi particolari: Heeters ricorda Heaters il quale è un termine inglese per riscaldamento, calorifero o stufe; proprio quest'ultimo termine si ricollega ai nomi dei quattro personaggi. Abbiamo le stufe alimentate a elettricità (Elec), stufe a legna (Maki), stufe a petrolio (Oil) e stufe a gas (Gas).

Saranno loro i nemici finali di quest'arco narrativo di Dragon Ball Super oppure saranno solo dei vettori per l'arrivo del guerriero più forte dell'universo?