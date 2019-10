Scoppia l'amore sul set de L'Attacco dei Giganti, due famosi doppiatori si sono sposati!

L'Attacco dei Giganti è una delle serie più importanti del XXI secolo, e sarà sicuramente ricordata nei decenni a venire come uno dei punti più alti mai raggiunti dall'animazione giapponese. La coppia che farà più fatica a dimenticare quest'opera poi, sarà senza dubbio quella composta dai giovani doppiatori Manami Numakura e Ryota Osaka.

Secondo quanto dichiarato dall'agenzia giapponese Art Vision infatti, i due attori si sarebbero sposati due giorni fa lontani dalle telecamere, e l'amore dovrebbe essere sbocciato proprio grazie a Shingeki no Kyojin. Art Vision non ha rilasciato alcun dettaglio ovviamente, ma secondo alcuni utenti Reddit la coppia dovrebbe essersi incontrata per la prima volta proprio nello studio di registrazione.

Ryota Osaka è un doppiatore classe 1986, famoso in Giappone per aver preso parte ad una mole pressoché infinita di ruoli. Tra le sue opere maggiori figurano Hunter x Hunter (Kanzai), Your Lie in April (Ryota), Yamada-kun e le 7 streghe (Ryu Yamada) e Sword Art Online II (Shouichi). In L'Attacco dei Giganti ha interpretato Marco Bodt.

Manami Numakura d'altro canto è una doppiatrice di trentuno anni famosa soprattutto per aver interpretato Riko in Love Lab e Machi Tokiwa in Hanayamata, oltre a questi ha preso parte anche a lavori del calibro di High School DxD, Assassination Classroom e Made in Abyss. In L'Attacco dei Giganti interpreterà Pieck, un personaggio che debutterà nella quarta stagione dell'anime.

Vi ricordiamo che L'Attacco dei Giganti 4 concluderà l'adattamento del manga e metterà la parola fine sull'opera di Hajime Isayama. Secondo alcuni rumors, anche quest'ultima stagione dovrebbe essere curata dai ragazzi di WIT Studio.