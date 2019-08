Scopriamo chi è sopravvissuto alla fine de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo

Se non avete ancora visto il finale delle avventure di Giorno Giovanna e dei suoi compagni di lotta, vi consigliamo di non leggere questa notizia, a causa di spoiler presenti al suo interno. Al suo posto ammirate questa splendida illustrazione dedicata al protagonista de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo.

Sconfiggere il potere di King Crimson, stand del boss di Passione Diavolo, sembrava impossibile per i protagonisti. Per fortuna con l'aiuto di Polnareff sono riusciti ad impossessarsi della freccia che ha potenziato Gold Experience, trasformandolo nella versione Requiem.

Nonostante questo lo scontro è stato senza esclusione di colpi, la lotta ha portato alla morte di Narancia Ghirga, lo stesso Jean Pierre Polnareff è riuscito a salvarsi in extremis "portando" la sua anima dentro la tartaruga CoCo Jumbo. Purtroppo Leone Abbacchio non è riuscito a scampare alla furia di King Crimson, il suo sacrificio ha permesso però ai protagonisti della serie di poter scoprire l'identità del boss della mafia.

Infine nel corso dell'ultimo episodio i fan hanno potuto assistere all'addio di Bruno Bucciarati, il cui corpo non ha resistito alle ferite riportate in uno scontro precedente con Diavolo. Anche il villain di Vento Aureo è "sopravvissuto": rimasto bloccato in un loop di morti continue creato dal potere di Gold Experience Requiem. Sua figlia Trish invece ha superato indenne lo scontro, ma non è chiaro cosa abbia deciso di fare dopo lo scontro contro il padre.

La saga si è conclusa quindi con la presa di potere di Giorno, diventato il numero 1 di Passione, con Mista il suo secondo in commando.

I fan della serie hanno scoperto un easter egg presente dall'inizio de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, lo avevate già notato? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.