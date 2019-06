Scopriamo come hanno reagito i fan all'annuncio del nuovo film di Dragon Ball Super!

Se vi siete scatenati al cinema con il film, artisticamente parlando, rivoluzionario del franchise con il ritorno del potentissimo Broly, sarete ben lieti se non addirittura entusiasti del nuovo progetto cinematografico in cantiere per TOEI Animation e legato al franchise di Dragon Ball Super.

Non appena uscita la notizia in rete, non abbiamo perso un secondo a condividerla insieme a voi, raccontandovi i misteri di un nuovo progetto in pre-produzione che vuole essere un'altra rivoluzione, un nuovo passo in avanti di un franchise che negli ultimi anni sta tentando di essere un nuovo tipo di bandiera. Perché il nuovo lungometraggio di Dragon Ball Super non solo avrà uno staff diverso da quello che ci aspettiamo, in quanto la maggior parte dei membri dello stesso dovrebbero star lavorando alla produzione della seconda stagione di DB Super, ma racconterà di una direzione del tutto opposta rispetto a quella vista finora con Broly augurandoci, tuttavia, che aiuti il titolo ad arricchirsi di un potenziale narrativo maggiore e assente da fin troppo tempo.

Ma tornando a noi, il web è praticamente esploso alla notizia shock della giornata, condividendo a centinaia la notizia con commenti estasiati, tipico di un brand che ci ha abituato a stimolare le aspettative e l'hype generale del pubblico. Ne approfittiamo, dunque, per ammirare insieme a voi alcune delle reazioni degli appassionati e che potete osservare in calce alla news, per rendere ancora più reale il nuovo film di Dragon Ball Super.

Non possiamo non concludere questa news nel modo a noi più consono, invitandovi a recuperare il prima possibile il nostro speciale di approfondimento sul lungometraggio, che vi fornirà delle prime linne guida su ciò che possiamo iniziare ad aspettarci dal progetto in questione, provando a giocare con la fantasia e speculando con possibili teorie. Non mancate, dunque, di lasciarci tra i commenti le vostre opinioni condividendo, inoltre, le vostre reazioni al nuovo annuncio.