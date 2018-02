Scopriamo cosa accadrà negli episodi inediti di ONE PIECE, su Italia 2 oggi 9 febbraio

Prosegue la messa in onda degli episodi inediti di, in versione italiana: Mediaset, nel corso di questi giorni, ha infatti in programma quattro serate evento dedicate a un nuovo, piccolo pacchetto di puntate che porteranno a conclusione l'arco narrativo dell'Isola degli Uomini Pesce: scopriamo cosa accadrà quest'oggi!

L'appuntamento con la terza serata evento - la penultima del pacchetto trasmesso da Mediaset, prima di un nuovo stop - è fissato per questa sera, venerdì 9 febbraio, su Italia 2 a partire dalle ore 21:10. Di seguito vi forniamo titoli e trame degli episodi di ONE PIECE.

ONE PIECE 572 : "La trappola nel Nuovo Mondo"

Data e ora : 9 febbraio 2018, ore 21:10

Trama : Rufy e i suoi dovranno affrontare le conseguenze del gesto scellerato di sfida, da parte del capitano dei Mugiwara, nei confronti di Big Mom. La ciurma dell'Imperatrice Pirata lascia l'Isola degli Uomini Pesce con un bottino, senza però sapere che al suo interno c'è una spiacevole sorpresa... Intanto, mentre i Pirati di Cappello di Paglia si preparano a salpare per nuove avventure, tra i mari del Nuovo Mondo, tornano due vecchie conoscenze tra i ranghi della Marina...

Data e ora : 9 febbraio 2018, ore 21:35

Trama : I Pirati di Cappello di Paglia sono ormai pronti a partire e salutano i nuovi amici che si sono fatti sull'Isola degli Uomini Pesce. Triste per la partenza di Rufy, Shirahoshi giura al giovane capitano che imparerà ad essere meno piagnucolona, in cambio della promessa da parte del pirata di portarla un giorno a visitare il mondo di superficie. Infine i Mugiwara partono finalmente alla volta del Nuovo Mondo, decisi a proseguire nella loro avventura.

Data e ora : 9 febbraio, ore 22:05

Trama : Il viaggio per il Nuovo Mondo è da subito burrascoso: Rufy e i suoi incappano in diverse correnti e tempeste, dalle quali riusciranno a uscire solo con l'aiuto di un branco di balene. Quella vista desterà tanti ricordi in Brook, che inizierà a cantare e suonare, allietando sia i suoi compagni che i cetacei. Tornati infine in superficie, i Pirati di Cappello di Paglia incappano in alcune navi della Marina.

Data e ora: 9 febbraio, ore 22:35

Trama: Gli ultimi episodi di questo pacchetto Mediaset includono una tornata di filler che si allacciano a ONE PIECE Film: Z, dodicesima pellicola del franchise e andata in onda qualche giorno fa su Italia 2. I Mugiwara, tornati in superficie, si ritroveranno a bordo una gigantessa che ha mangiato il Frutto Mini Mini, in grado di farla rimpicciolire o ingrandire a dismisura: la ragazza è alla ricerca di suo padre...

Appuntamento, quindi, a partire dalle 21:10 su Italia 2!