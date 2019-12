Scopriamo la data di uscita ufficiale del film Evangelion 3.0 + 1.0

Finalmente è ufficiale! Evangelion 3.0 + 1.0 ha una data d'uscita. Tramite un poster mostrato sul sito ufficiale di Neon Genesis Evangelion, apprendiamo che il quarto film di Rebuild Of Evangelion uscirà il 27 giugno 2020.

Iniziata nel settembre del 2007, la nuova saga è una sorta di remake dell'opera originale uscita per la prima volta nel 1995 ad opera di Hideaki Anno, la mente geniale dietro le avventure di Shinji, Asuka, Rei e gli altri personaggi che popolano il mondo di Evangelion. La nuova tetralogia, chiamata Rebuild Of Evangelion, ha lo scopo di reinterpretare le vicende della prima serie (riassunta nei primi due film) per poi fornire agli spettatori una nuova visione che va ad inserire nuovi tasselli ed elementi alla mitologia creata da Anno. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di alcuni problemi legati tra Gainax ed Anno riguardanti problemi legati ai diritti internazionali dell'opera. La notizia della data d'uscita ufficiale, quindi, spazza via ogni dubbio e finalmente potremo vedere l'ultima fatica di Anno, questo tanto sospirato Evangelion 3.0+1.0.

Nel poster che trovate nella news, apprendiamo che il film uscirà il 27 giugno del 2020 nella sale cinematografiche giapponesi. Evangelion 3.0+1.0 dovrebbe durare due ore totali e concluderà le vicende secondo quanto comunicato in un'intervista da Se Jun Kim uno degli animatori che sta lavorando alla pellicola. Nel concludere la news sottoponiamo alla vostra attenzione la nostra analisi dell'anteprima di Evangelion 3.0+1.0