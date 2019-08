Scopriamo il nome del gatto di uno dei personaggi Marvel più famosi

A seguito dell'annuncio dell'evento Marvel 2099 i fan dei comics sono molto curiosi di scoprire quali altre sorprese l'azienda statunitense ha in serbo. Siamo sicuri che alcune riguarderanno il personaggio di Captain Marvel, interpretato con successo da Brie Larson. Nel frattempo viene rivelato il nome del compagno felino della supereroina.

La prima pagina della collana intitolata "Marvel Action: Captain Marvel" si apre proprio con questa informazione: possiamo vedere infatti Carol insieme alla sua amica Jessica Drew, conosciuta ai più come Spider-Woman, mentre sono impegnate nella visione di un film. Acciambellato di fianco alla sua padrona, è presente anche il gatto, chiamato fino a questo momento semplicemente Chewie. Nell'immagine, che trovate in calce alla notizia, è presente una breve didascalia che presenta ogni personaggio, così scopriamo che il nome completo dell'animale è: Chewbacca Sassy Danvers. Inoltre viene ricordato che in realtà sotto la folta peluria si nasconde un alieno. Ma Chewie non è stato l'unico di cui è stata rivelata la vera identità, è stato scoperto anche il vero nome di Squirrel Girl, rendendola il bersaglio di numerosi attacchi da parte dei suoi nemici.

Siamo sicuri che sarà solo una delle rivelazioni dell'importante opera appena pubblicata e scritta da Sam Maggs, con i disegni di Sweeney Boo e i colori di Brittany Peer.