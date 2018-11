Scopriamo le incredibili attività allestite al Tokyo Skytree per Dragon Ball Super: Broly

Vi raccontiamo qui alcune delle cose che è possibile fare se si visita l'allestimento imbastito nella gigantesca Tokyo Skytree per celebrare l'arrivo di Dragon Ball Super: Broly. Si va dalle mostre a vere o proprie simulazioni delle tecniche dei nostri protagonisti preferiti.

L'uscita di Dragon Ball Super: Broly è senza dubbio quello che si può definire un evento globale. La campagna pubblicitaria in tutto il mondo è talmente prepotente, che ogni fan della serie sa ormai che, il 14 dicembre, tornerà nel franchise il Super Saiyan della Leggenda. Ma, ovviamente, niente è paragonabile in questi casi a ciò che accade in Giappone. Vediamo, ad esempio, ciò che si può fare se si decide di visitare il Tokyo Skytree e la mostra allestita al suo interno.

All'interno del gigantesco grattacielo si trovano infatti una miriade di immagini, artwork, statue, disegni preparatori e ricostruzioni ambientali dedicate ai visitatori. Proprio queste ultime sono particolarmente affascinanti: in una sala apposita, corredata di cartelloni che spiegano per filo e per segno le varie tecniche dei personaggi, è possibile fare cose come cavalcare La Nuvola d'Oro (o Nuvola Kinto) di Goku e guardare Tokyo dall'alto, mettersi al fianco di Vegeta circondati dall'aura turchina dei Super Saiyan God Super Saiyan e persino usare la realtà aumenta per vestire i panni e la capigliatura del protagonista.

Ma è solo una piccola parte di ciò che attende gli appassionati: da sale cinematografiche gigantesche e a trecentosessanta gradi che proiettano gli sconti più epici della saga, a ristoranti e piatti personalizzati, fino a gallerie di locandine e persino delle figures che anticipano parte delle battaglie che vedremo nel prossimo lungometraggio. Tutto, ricordiamolo, a oltre 350 piani di altezza su una delle città più affascinanti per i fan dell'animazione.

Che ne dite? Vi piacerebbe andare a visitare il Tokyo Skytree in questo periodo?

Dragon Ball Super: Broly è il ventesimo lungometraggio dedicato al franchise e vedrà il suo debutto nelle sale nipponiche il prossimo 14 dicembre, e darà finalmente una collocazione canonica a Broly, uno dei villain più amati di sempre dai fan. Seguite Everyeye per tutte le novità, anche riguardo il futuro arrivo in Italia.