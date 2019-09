Scopriamo il primo numero di Harley Quinn & Poison Ivy, nuovo fumetto di DC Comics

Continuano le novità per gli appassionati delle vicende di Batman e degli altri supereroi. Ultimamente abbiamo scoperto la sorte della Justice League nei fumetti DC, invece una nuova collana ci mostrerà le avventure di Harley Quinn e di Poison Ivy nel mondo post Heroes in Crisis.

Il volume inizia con le due protagoniste in una città, dopo gli avvenimenti che hanno sconvolto il mondo dei fumetti creati dall'azienda statunitense. Pamela prova a mantenere la sua forma umana, ma è ancora troppo debole e finisce per diventare un "mucchio di foglie". Harley cerca di aiutarla portandola a casa e scopre così un pacco lasciato da un drone di Lex Luthor: si tratta di un fertilizzante estremamente potente, come legge in un biglietto in cui sono scritte queste parole: "Per aiutarti a recuperare le forze in vista delle prossime sfide". Non sappiamo ancora a cosa si riferisca l'avversario di Superman, ma nel giro di 24 ore la formula ha effetto.

Ora infatti Poison Ivy è in grado di mantenere una forma umana e di crearsi un vestito di rose e rami. Il volume si chiude con l'arrivo di Floronic Man, con una richiesta d'aiuto nei confronti di Pamela. Non sappiamo ancora quale sarà la faccenda di cui dovrà occuparsi, ma sembra che il personaggio non sia ancora al pieno delle sue forze, come ammette lei stessa.

Questo non è l'unico volume dedicato alle due avversarie di Bruce Wayne, DC Comics ha recentemente annunciato la collana Harley Quinn Breaking Glass, storia che approfondisce la nascita del famoso personaggio interpretato da Margot Robbie.