Scopriamo quanto ha incassato il manga di The Promised Neverland nel mondo

Nel giorno dell'arrivo sul mercato giapponese del dodicesimo volume di The Promised Neverland, sono stati resi noti anche i dati relativi agli incassi della serie a livello mondiale, comprensivi anche di quelli venduti in formato digitale. Vediamo a quanto ammontano.

Questo gennaio 2019 corre davvero il rischio di essere monopolizzato dalle incredibili quantità di novità riguardanti il franchise di The Promised Neverland: non solo la prima trasposizione animata del manga scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu sta per fare il suo debutto assoluto, ma la stessa versione cartacea sta procedendo in una delle sue saghe più tese.

Proprio in questi giorni inoltre, in Giappone è stato pubblicato il dodicesimo volume che riassume i capitoli usciti settimanalmente, anche questo molto atteso dai fan. Contestualmente a questo evento editoriale, sono state diffuse anche le informazioni che riguardano le vendite globali complessive ottenute da The Promised Neverland, sia nella sua versione fisica che in quella digitale.

Secondo quanto riporta l'utente Facebook JUMP World nel suo post (in cui potete ammirare anche la copertina del volumetto sopracitato, già pubblicato sulle pagine di Everyeye), il totale dei pezzi venduti nei cinque continenti dall'opera in questione è di 8,8 milioni, una cifra davvero ragguardevole considerata anche la relativa breve vita che lo contraddistingue.

Che ne pensate? Pensate sia un traguardo meritato per The Promised Neverland?

Ricordiamo che dal 10 gennaio arriverà (è notizia di poche ore fa) anche il Italia la prima stagione dell'adattamento animato, portato in simulcast sottotitolato dalla piattaforma di streaming legale e gratuito VVVVID. La serie si comporrà di 12 episodi e trasporrà il primo arco narrativo della saga, quello in cui i protagonisti, guidati da Emma, Norman e Ray, cercando di scappare dall'orfanotrofio in cui sono rinchiusi, la Grace Fiedl House, dopo aver scoperto l'orribile segreto che nasconde.