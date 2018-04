Scopriamo tutti i dettagli sui nuovi romanzi dedicati a Naruto e Sasuke!

Sappiamo che, tra maggio e l'estate del 2018, l'editore Shueisha celebrerà il 25° anniversario dalla nascita di Jump J Books con il rilascio di tre nuovi romanzi appartenenti al franchise di Naruto: le novel saranno incentrate sul rapporto tra padri e figli e in questi giorni abbiamo appreso alcuni dettagli piuttosto succulenti.

AGGIORNAMENTO: come potete vedere nel terzo tweet in calce, pare che sia stata smentita la presenza di Kakashi: al suo posto ci sarà Sakura, dunque la storia principale coinvolgerà tutta la famiglia Uchiha. Inoltre, per il Naruto Shinden, sono emersi ulteriori dettagli: Hinata è coinvolta in una "missione" familiare con il figlio Boruto, la sorella Hanabi e il padre Hiashi.



Vi avevamo già accennato dell'iniziativa, riportandovi in precedenza il titolo del primo romanzo, che avrà per protagonista Naruto. Ora conosciamo i primi dettagli sia su di esso che sul secondo secondo, che vedrà Sasuke alle prese con sua figlia Sarada: il romanzo porta, per adesso, il nome provvisorio di "Sasuke Shinden" e pare che vedrà anche il ritorno di un personaggio piuttosto amato dai fan, e cioè Kakashi Hatake - ex maestro di Naruto, Sasuke e Sakura nonché capitano della Squadra 7.

A quanto pare, secondo quanto trapelato, Sasuke si rivolgerà a Kakashi per chiedergli qualcosa che riguarda Sarada. Purtroppo non è chiaro cosa riguarderà questo dialogo, ma è molto probabile che l'Uchiha chieda al suo ex maestro di allenare sua figlia, o più semplicemente desidera chiacchierare su di lei con il suo vecchio mentore.

Essendo stato Kakashi un abilissimo utilizzatore dell'abilità innata dello Sharingan, avrebbe senso che Sasuke chieda al Sesto Hokage di addestrare sua figlia, visto che sta pian piano imparando a sviluppare le sue capacità oculari e che suo padre è molto spesso lontano dal Villaggio della Foglia.

Spostandoci su Naruto Shiden – Oyako no Hi (Naruto: La nuova generazione - La giornata dei genitori e dei bambini), sappiamo che sarà incentrato su Naruto e Himawari, ma includerà anche altre storie su Hinata, Sasuke e Choji. La trama principale dovrebbe ruotare intorno al Settimo Hokage, in cerca di un peluche da regalare a sua figlia.

Tra i rumor si fa anche riferimento al fatto che Sasuke cerca l'aiuto di Kakashi per interpretare i sentimenti di sua figlia, ma non è chiaro se ciò sarà materiale presente nella back story di Naruto Shiden o in quella principale di Sasuke Shinden.

Naruto Shinden uscirà il 2 maggio, Sasuke Shinden dovrebbe uscire a giugno e infine il terzo - che vedrà protagonista Shikamaru Nara - nel mese di luglio.