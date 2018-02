Scopriamo le uscite targate J-POP Manga dell'ultima settimana di febbraio 2018

Negli ultimi giorni, l’editore italianoha rivelato la lista degli albi che potremo trovare in fumetteria e libreria questa settimana. Tra conclusioni, nuovi arrivi importanti e qualche attesissima riedizione, sembra che ci aspettino delle letture entusiasmanti!

Domani assisteremo innanzitutto all’uscita del cofanetto di Guerrilla High, opera con cui Go Nagai ci trascinerà (a modo suo) nelle rivolte studentesche dei cosiddetti anni di piombo. Il Giappone è sconvolto da un conflitto generazionale che ha preso svolte estremamente violente, dove professori e studenti di qualsiasi età si scontrano in battaglie all’ultimo sangue. Venduto a 24€, il box si compone di due volumi da 216 pagine ciascuno, anche acquistabili singolarmente a 12€ cad.



Sempre domani sarà poi disponibile, sia in libreria che fumetteria, il secondo box da collezione del manga di Re:Zero, il quale vedrà il protagonista Subaru risvegliarsi in una misteriosa villa e ricevere le cure della strega Emilia e dei due personaggi più amati - a livello globale - di tutto il brand: le gemelline Rom e Ram. Proprio loro, a quanto pare, nascondono un segreto... Venduto a 29.50€, il box si compone di cinque albi da 184 pagine ciascuno, anche acquistabili singolarmente a 5.90€ cad. Finora J-POP Manga ha già pubblicato le due light novel ed il box in due volumi della prima serie del manga.



Arriva finalmente anche in Italia il romanzo di your name. Another Side: Earthbound, un volume che scava a fondo nel mondo ideato dal geniale Makoto Shinkai. Corredata da illustrazioni, la light novel narra l’avventura di Taki e Mitsuha dal punto di vista di amici e parenti della ragazza, testimoni delle stranezze provocate dallo “scambio di anime e cuori” dei due giovanissimi protagonisti. Composto da 192 pagine, il volume con sovraccoperta sarà acquistabile a partire da domani a soli 14€.

Sempre domani, infine, saranno lanciati il primo volume (di quattro) di Chiisakobe, il nono volume di Tokyo Ghoul: re, il quinto Super Lovers, il terzo de La Stravaganza, l’ottavo di Danmachi, il dodicesimo di Re/Member, il tredicesimo (ed ultimo) di Taboo Tattoo, il quinto di L’Eroe è Morto ed il tredicesimo di Five. Usciranno poi il sesto numero della riedizione di Medaka Box e l’attesissima nuova edizione del volume unico di Tom Sawyer, firmato dall’autore di Lei, l’Arma Finale e Yuki e Tsubasa - Ali sulla Neve.