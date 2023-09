Scott Pilgrim: il cast originale si è riunito in un modo davvero bizzarro!

Scott Pilgrim Takes Off è una nuova serie anime in arrivo su Netflix a novembre. Il nuovo spettacolo è stato creato dall'autore di Scott Pilgrim Bryan Lee O'Malley e dal regista di Happily (2021) BenDavid Grabinski, e il duo promette alcuni divertenti cambiamenti alla storia.

Scott Pilgrim Takes Off vedrà il ritorno del cast dell'adattamento cinematografico del 2010, Scott Pilgrim vs. the World, diretto da Edgar Wright, che tornerà come produttore esecutivo della nuova serie. Durante una recente intervista con Entertainment Weekly, i creatori dello show hanno parlato di rimettere insieme il cast.

"Abbiamo iniziato lo spettacolo prima di contattarli", ha rivelato Grabinski. "Non posso spiegarti il ​​processo con cui io e Bryan siamo rimasti seduti in una stanza per circa un anno dicendo: 'Bene, spero che diranno di sì!'" Ha continuato, "Ricordo che ero seduto nell'ufficio di Bryan quando abbiamo iniziato a vedere le e-mail di persone che dicevano che erano interessate... ho letteralmente urlato. Questo è stato il primo punto in cui abbiamo pensato, okay, questo potrebbe essere un bello spettacolo."

"Ero molto nervoso", ha aggiunto O'Malley riguardo al rimettere insieme il cast. "Non sapevo che avremmo preso qualcuno, o soprattutto tutti. Abbiamo appena iniziato a chiedere, e Edgar lo ha chiesto, e ho scritto una lettera davvero carina, e tutti, molto, molto gentili e molto prontamente hanno detto di sì."

"Il cast ha parlato molto di questa catena di e-mail, ma c'è un dettaglio che non credo che nessuno abbia menzionato", ha continuato O'Malley. "Ci stavamo scambiando e-mail quando il film stava uscendo e poi questo thread è rimasto inattivo per circa nove anni. Poi, prima ancora che questo anime fosse sul registro, Michael Cera ha risposto a un meme che qualcuno aveva inviato come se il tempo non fosse passato. Ha disse semplicemente: "Oh, è divertente". Chris Evans ha risposto tipo, 'Michael, che ca**o stai facendo rispondendo a questa email di nove anni fa?' E poi abbiamo ricominciato a chiacchierare tutti."

"Eravamo tutti piuttosto giovani quando abbiamo realizzato il film", ha spiegato O'Malley. "Ci siamo sentiti tutti come una famiglia e penso che lo siamo sempre stati."