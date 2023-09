Scott Pilgrim: com'è nata l'idea della serie anime? Parla il creatore!

Netflix si sta preparando a pubblicare il suo prossimo anime chiamato Scott Pilgrim Takes Off ed è stato ideato dai creatori dell'opera originale Bryan Lee O'Malley e BenDavid Grabinski per Netflix e riporterà la maggior parte del cast originale del film live-action Scott Pilgrim vs. the World.

Non si sa molto della serie, ma Scott Pilgrim non sarà un remake dei fumetti. Il lavoro su Scott Pilgrim Takes Off è ufficialmente in corso e non è noto quando la serie sarà presentata in anteprima sul servizio di streaming Netflix. In una nuova intervista con il Los Angeles Times, il creatore Bryan Lee O'Malley ha rivelato come è nata la serie.

"L'idea di lavorare con quel particolare studio è stata molto entusiasmante per me", ha recentemente rivelato O'Malley. "E ho sempre amato gli anime. Sono cresciuto con gli anime e non avrei mai pensato che avrei mai avuto la possibilità di realizzarli o addirittura di essere vicino al processo di realizzazione."

O'Malley ha continuato rivelando che, poiché è passato abbastanza tempo dall'uscita del film live-action, l'anime "non sembrerebbe spaventoso o imbarazzante". Ha poi attribuito a Grabinski il merito di avergli aperto gli occhi su diversi modi di raccontare la storia "che sembrava ancora 'Scott Pilgrim' ma sarebbe stato intrigante, nuovo e divertente".

Nella serie ritorneranno Michael Cera nel ruolo di Scott, Mary Elizabeth Winstead nel ruolo di Ramona, Kieran Culkin nel ruolo di Wallace Wells, Anna Kendrick nel ruolo di Stacey Pilgrim, Brie Larson nel ruolo di Envy Adams, Alison Pill nel ruolo di Kim Pine, Aubrey Plaza nel ruolo di Julie Powers, Johnny Simmons nel ruolo di Young. Neil, Mark Webber nei panni di Stephen Stills, Ellen Wong nei panni di Knives Chau e Satya Bhabha, Chris Evans, Brandon Routh, Jason Schwartzman e Mae Whitman nei panni degli ex malvagi di Ramona.

Scott Pilgrim Takes Off è stato scritto da O'Malley e Grabinski, con il regista dell'adattamento live-action Edgar Wright come produttore. O'Malley ha ricordato in precedenza come è nata la serie con alcuni dettagli alternativi.

"Sto lavorando ad un anime di Scott Pilgrim", ha rivelato O'Malley. "La serie è per Netflix, scritta da me e BenDavid Grabinksi, prodotto da noi e Edgar Wright per Universal, con l'animazione di Science Saru, diretto da Abel Gongora, musica di Anamanaguchi e Joseph Trapanese e l'intero cast del film riprenderanno i loro ruoli! Potrebbe essere la cosa migliore su cui abbia mai lavorato e sono entusiasta di condividerla presto con tutti." Disponibile il trailer di Scott Pilgrim.