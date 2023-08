Scott Pilgrim: il creatore conferma che l'adattamento anime non sarà un remake dei fumetti

Il creatore di "Scott Pilgrim" ha rivelato che la prossima serie anime, "Scott Pilgrim Takes Off", non sarà un "remake parola per parola" dei libri originali.

Nonostante il primo teaser abbia presentato sequenze iconiche dai fumetti e dall'adattamento live-action, Bryan Lee O'Malley ha confermato che questa nuova serie è una reinvenzione creativa.

La serie è stata co-scritta da O'Malley e BenDavid Grabinski, con il regista dell'adattamento live-action, Edgar Wright, in veste di produttore. Qui trovate il trailer della serie "Scott Pilgrim Takes Off”, che sarà trasmessa su Netflix il 17 Novembre.

L'attesa serie espanderà l'universo di "Scott Pilgrim" con diverse sorprese narrative, non modificherà solamente la conclusione dell’opera come era trapelato precedentemente sul web. Uno dei punti di forza dell'anime risiede sicuramente nel fatto che l'intero cast dell'adattamento live-action ha prestato le voci alle loro controparti animate. Sicuramente una decisione interessante dato che molti di loro sono diventati noti attori di Hollywood, come ad esempio Chris Evans, noto per il suo ruolo di Capitan America nel Marvel Cinematic Universe.

Questo adattamento è stato possibile dato il successo di critica proveniente da Scott Pilgrim vs. the World, del quale trovate qui la recensione.

L'entusiasmo attorno a questo adattamento anime è palpabile e i fan si preparano a vedere una nuova interpretazione di questa amata storia, arricchita da nuove prospettive e punti di vista.