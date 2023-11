Scott Pilgrim Takes Off torna a mostrarsi: Netflix rilascia l'ultimo trailer

Siamo giunti alla fine della Netflix Geeked Week 2023 e la nota piattaforma streaming ha appena rilasciato l'ultimo trailer di Scott Pilgrim Takes Off. Quest'anime è basato sulla serie di graphic novel omonima, realizzata da Bryan Lee O'Malley, ma vedrà una storia totalmente inedita.

I fan di questo franchise sono in hype per quest'uscita. Per fortuna, non dovranno attendere ancora per molto. Infatti, l'uscita di Scott Pilgrim Takes Off è prevista per il 17 novembre, ossia il prossimo venerdì, solo su Netflix e in tutto il mondo. La serie anime prevede un tutto otto episodi, dalla durata ancora da definire.

Questa serie prevede un cast di ritorno dall'adattamento cinematografico live-action, intitolato Scott Pilgrim vs. The World. Non solo, Edgar Wright, regista e co-sceneggiatore di quel film torna a lavorare sul franchise come produttore esecutivo insieme alla sua partner di produzione Nira Park e al co-sceneggiatore del film Michael Bacall.

Questa volta, a lavorare per l'animazione di questo nuovo progetto c'è lo studio Science SARU, famoso per aver dato vita ad anime come Yo-kai Watch: il film, Devilman Crybaby e tanti altri. Proprio riguardo a quest'azienda, i creatori di Scott Pilgrim Takes Off hanno rivelato la loro opinione su Science SARU.

La storia di come questo cast si è riunito per dare vita a Scott Pilgrim Takes Off è davvero bizzarra e vale davvero l'essere ascoltata! Molto probabilmente, senza questa serie di avvenimenti non sarebbe stato creato quest'anime tanto atteso.