Scott Pilgrim Takes Off torna a mostrarsi in un trailer targato Netflix

Il team dietro il lungometraggio in live-action Scott Pilgrim vs. The World è tornato per lavorare ad un progetto tutto nuovo, che ha suscitato l'interesse di molti appassionati del franchise. Scott Pilgrim Takes Off è la nuova serie anime inedita in collaborazione con Netflix.

Al momento abbiamo poche informazioni circa la nuova serie animata, tuttavia un nuovo trailer ha svelato alcuni dettagli sull'opera. Ad occuparsi dell'animazione della serie è lo studio Science Saru, che qualcuno potrebbe conoscere per il loro lavoro sul film Inu-Oh o sulla serie antologica Disney+ Star Wars: Vision.

La serie Scott Pilgrim Takes Off uscirà ufficialmente il mese prossimo, più precisamente il 17 novembre, sulla nota piattaforma streaming Netflix e, in vista di ciò, è stato mostrato un nuovo trailer dell'anime. Lo staff dell'opera è stata ospite al New York Comic-Con 2023 nel suo panel dedicato e ha parlato di alcuni piani riguardo la serie.

Bryan Lee O'Malley sarà showrunner, scrittore e produttore esecutivo insieme a BenDavid Grabinski. Il regista di Scott Pilgrim vs. The World, Edgar Wright, sarà il produttore esecutivo mentre Anamanaguchi tornerà da Scott Pilgrim vs. The World: The Game per comporre la musica per l'anime. Infine, Abel Gongora dirigerà l'animazione presso lo studio Science SARU.

Ciò che ha notevolmente interessato i fan riguardo il nuovo progetto Scott Pilgrim Takes Off è il fantastico cast di ritorno, con numerosi nomi importanti: Michael Cera nei panni di Scott Pilgrim, Mary Elizabeth Winstead tornerà a interpretare di Ramona Flowers, Kieran Culkin sarà Wallace Well e tantissimi altri ancora. La storia di come si è riunito questo cast è davvero bizzarra!