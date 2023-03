Scott Pilgrim: trailer e dettagli per l'adattamento anime di Netflix

Ormai oltre un anno fa, i fan perdevano la testa per l'annuncio dell'adattamento anime di Scott Pilgrim, la serie a fumetti canadese scritta e disegnata da Bryan Lee O'Malley. Prodotta da Netflix, la serie si mostra per la prima volta in un filmato promozionale che diffonde nuove informazioni sul progetto.

Nelle ultime ore Netflix ha diffuso un primo teaser per l'anime di Scott Pilgrim, la serie che seguirà la storia di un 23enne musicista part-time fannullone che vive in Canada. La clip non mostra sequenze animate che offrono agli spettatori la possibilità di osservare il lavoro di Science SARU, studio d'animazione dietro Devilman Crybaby, ma evidenzia lo straondinario cast che si è riunito per l'anime di Scott Pilgrim.

La serie, che porterà avanti le bizzarre avventure di Scott cominciate nei fumetti di Bryan Lee O'Malley e proseguite anche in un videogioco targato Ubisoft, vanterà un cast stellare, composto tra gli altri da Michael Cera nel ruolo di Scott Pilgrim, Mary Elizabeth Winstead nel ruolo di Ramona Flowers e Chris Evans nel ruolo di Lucas Lee. Produttori esecutivi dell'anime sono l'autore del fumetto e Ben David Grabinski. Riuscirà Scott Pilgrim a conquistare il cuore di Ramona, oppure in questo adattamento animato dovrà arrendersi agli ex fidanzati della sua amata?