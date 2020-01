Scovato un Easter Egg con Shirakumo nella Ending di My Hero Academia 4

Sappiamo bene come un prodotto seriale tratto da un'opera cartacea, non sempre segue perfettamente la timeline originale. Alcune volte, anzi, sono fatti così male e poco fedeli da non avere per nulla il successo sperato. Questo, ovviamente, non è il caso di My Hero Academia, anche se la quarta stagione sembrerebbe aver sviato un po'.

Partiamo subito dal presupposto che, in realtà, il salto temporale rispetto al manga non è avvenute nelle puntate vere e proprie ma è stato anticipato nella nuova Ending di My Hero Academia 4 e riguarda alcuni personaggi del passato dell'anime, più nello specifico del passato del Liceo Yuei, quando personaggi come Aizawa o Present Mic erano ancora ragazzini aspiranti eroi che si allenavano per imparare a padroneggiare al meglio le loro unicità.

Se seguite il manga, l'anime e avete anche letto lo spin-off, Vigilante: My Hero Academia Illegals, sapete che si è parlato di un certo personaggio che faceva parte del passato degli eroi sopra citati: il migliore amico del futuro Eraserhead, Oboro Shirakumo. Ed è proprio il personaggio in questione che può essere colto da un occhio attento durante le foto che scorrono nel video della sigla di chiusura dell'anime. Infatti, come potete vedere voi stessi dalle immagini riportate in calce a quest'articolo e postate da Loui su Twitter, c'è una di queste foto che ritrae un giovane Present Mic in primo piano e sullo sfondo Aizawa, di fianco al quale si intravede la capigliatura blu, di spalle, di Shirakumo.

È un anticipazione davvero molto velata, ma che ha saputo stuzzicare la fantasia dei molti fan che vorrebbero saperne di più sulle sorti toccate al ragazzo.

