La seconda parte di Carole & Tuesday è da oggi disponibile su Netflix

Nel corso di questi ultimi giorni vi abbiamo parlato più volte di Carole & Tuesday, opera animata sbarcata su Netflix che ha saputo conquistare il pubblico generando un'onda di risonanza ben più inattesa di quanto si sarebbe potuto pensare, un incredibile risultato che ha saputo galvanizzare lo staff messosi al lavoro sull'opera.

L'enorme successo della serie, infatti, non solo ha portato alla realizzazione di vari progetti paralleli, quali concerti che verranno resi disponibili anche in streaming e piccole idee che sul web hanno saputo generare molta positività intorno all'opera di riferimento, ma ha anche contribuito alla concretizzazione di una seconda parte animata pensata per arricchire ancor di più l'universo narrativo della serie.

Ebbene, proprio a partire da oggi, su Netflix è stata resa disponibile la seconda parte della produzione, la quale si configura come un vero e proprio seguito di quanto visto in passato. In totale, la seconda parte dell'anime - che inizia dall'episodio 13 - si caratterizza per un totale di 12 episodi da circa venti minuti l'uno, puntate durante le quali vengono trattati più nello specifico gli effetti e le conseguenze di quanto accaduto alla fine della "Parte 1".

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Carole & Tuesday.